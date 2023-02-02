ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мокрый снег, но до 7 тепла. Синоптик дала прогноз на сегодня

Новина українською →
Украина, Четверг 02 февраля 2023 07:00
Мокрый снег, но до 7 тепла. Синоптик дала прогноз на сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 февраля, на большинстве территорий Украины будет идти снег и мокрый снег, на дорогах гололед. Без осадков будет на юге, температура воздуха поднимется до 7 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В большинстве областей Украины местами снег и мокрый снег. На дорогах гололед. На юге вероятность осадков будет меньше", - рассказала она.

По словам синоптика, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+4 градусов, в южной части +4…+7 градусов.

Погода в Киеве

Как рассказала Диденко, в столице предполагается мокрый снег, на дорогах и тротуарах станет сложнее двигаться.

"Днем до +2 градусов", - добавила она.

Напомним, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
РФ пытается прорвать оборону. Маляр рассказала о военной обстановке на востоке
РФ пытается прорвать оборону. Маляр рассказала о военной обстановке на востоке
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников