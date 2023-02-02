Мокрый снег, но до 7 тепла. Синоптик дала прогноз на сегодня
Сегодня, 2 февраля, на большинстве территорий Украины будет идти снег и мокрый снег, на дорогах гололед. Без осадков будет на юге, температура воздуха поднимется до 7 тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В большинстве областей Украины местами снег и мокрый снег. На дорогах гололед. На юге вероятность осадков будет меньше", - рассказала она.
По словам синоптика, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+4 градусов, в южной части +4…+7 градусов.
Погода в Киеве
Как рассказала Диденко, в столице предполагается мокрый снег, на дорогах и тротуарах станет сложнее двигаться.
"Днем до +2 градусов", - добавила она.
Напомним, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.
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