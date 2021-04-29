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Мокан уходит с должности представителя Кабмина в Раде

Автор: РБК-Украина

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан уходит с должности представителя Кабинета министров в Верховной раде. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Об этом Мокан сообщил в своем Telegram.

"С премьер-министром такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства насыщенных 13,5 месяцев работы. Кто станет преемником на посту - решение за Кабмином", - отметил Мокан.

Фото: заявление Мокана

В правительстве уже сообщили, что в течение двух недель назовут преемника, ключевой задачей которого будет усиление институционального взаимодействия правительства и Верховной рады.

Напомним, Мокана назначили представителем Кабинета министров в Раде в марте 2020 года вместо нардепа Елены Шуляк. Она же свою отставку объяснила тем, что представляла в парламенте правительство предыдущего премьера Алексея Гончарука.

До нее до ноября 2019 года представителем Кабмина в Раде была нардеп Ирина Верещук. Тогдашний премьер Гончарук говорил, что планировал уволить ее с должности из-за критики деятельности Кабинета министров, проекта государственного бюджета, а также из-за позиции относительно законопроектов.

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