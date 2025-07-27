UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

МОК не виключає участі росіян і білорусів у зимовій Олімпіаді-2026

Фото: президент МОК Кірсті Ковентрі (olympics.com)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародний олімпійський комітет не виключає, що спортсменам з Росії та Білорусі дозволять взяти участь у зимовій Олімпіаді 2026 року. Проте вони мають виступати під "нейтральним" прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку МОК Кірсті Ковентрі, яку цитує SkiNordique.

За її словами, МОК поки не ухвалив рішення про участь російських та білоруських спортсменів у зимових Іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. Але попередньо це можливо, якщо критерії їх участі будуть такими самими, як і на Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Ми не будемо поспішати щодо зустрічей у вересні та грудні, але, ймовірно, рухатимемося в тому ж напрямку, що й у Парижі", - сказала Ковентрі.

Для участі у Паризькій Олімпіаді росіяни і білоруси мали відповідати суворим критеріям - кваліфікуватися за спортивною ознакою, довести, що вони не підтримують війну РФ проти України та не мають зв'язків з військовими.

Група експертів перевіряла їхні профілі. До змагань допускалися лише ті, кого було затверджено як "нейтральних індивідуальних спортсменів". 

 

Олімпіада-2026

Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року. Це будуть четверті Олімпійські ігри, що пройдуть в Італії (Кортіна д'Ампеццо раніше приймала зимові Олімпійські ігри 1956 року), і перші, що проводяться в Мілані.

Нагадаємо, що у США заборонили трансгендерним жінкам брати участь в Олімпіаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусь