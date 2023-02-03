У МОК відреагували на запрошення Зеленського відвідати Бахмут
Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах у найближчий час не планує відвідувати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК.
Як заявили в Комітеті, Бах був з візитом в Україні влітку 2022 року на запрошення НОК. Тоді він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та українськими спортсменами.
"Під час цього візиту він зустрівся зі спортсменами, які постраждали від війни, побачив зруйновану спортивну інфраструктуру, а також зустрівся з президентом Зеленським для великого обговорення. Після цього візиту вони також обмінялися номерами телефонів, - сказано в повідомленні.
Там підкреслили, що в найближчий час Бах не планує відвідувати Україну.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха відвідати Бахмут.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.
План заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі підготував Національний олімпійський комітет України.
До слова, напередодні Польща та країни Балтії відкинули ідею повернення РФ і Білорусі до міжнародних змагань.
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