ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В МОК отреагировали на приглашение Зеленского посетить Бахмут

Новина українською →
Украина, Пятница 03 февраля 2023 18:33
В МОК отреагировали на приглашение Зеленского посетить Бахмут Фото: в МОК отреагировали на приглашение Зеленского посетить Бахмут (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в ближайшее время не планирует посещать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК.

Как заявили в Комитете, Бах был с визитом в Украину летом 2022 года по приглашению НОК. Тогда он встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими спортсменами.

"Во время этого визита он встретился с пострадавшими от войны спортсменами, увидел разрушенную спортивную инфраструктуру, а также встретился с президентом Зеленским для большого обсуждения. После этого визита они также обменялись номерами телефонов, - сказано в сообщении.

Там подчеркнули, что в ближайшее время Бах не намерен посещать Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха посетить Бахмут.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

План мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже подготовил Национальный олимпийский комитет Украины.

К слову, накануне Польша и страны Балтии отвергли идею возвращения РФ и Белоруссии в международные соревнования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Владимир Зеленский Российская Федерация
NEWS
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина