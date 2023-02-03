В МОК отреагировали на приглашение Зеленского посетить Бахмут

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК .

Как заявили в Комитете, Бах был с визитом в Украину летом 2022 года по приглашению НОК. Тогда он встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими спортсменами.

"Во время этого визита он встретился с пострадавшими от войны спортсменами, увидел разрушенную спортивную инфраструктуру, а также встретился с президентом Зеленским для большого обсуждения. После этого визита они также обменялись номерами телефонов, - сказано в сообщении.

Там подчеркнули, что в ближайшее время Бах не намерен посещать Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха посетить Бахмут.