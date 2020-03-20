МОК рассматривает разные сценарии развития событий относительно Олимпиады-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассматривает разные варианты развития событий относительно графика проведения Игр 2020 года в Токио. Об этом пишет The New York Times.

По словам чиновника, вопрос переноса Олимпиады-2020 пока остро не стоит, поскольку для принятия окончательного решения еще есть достаточно времени.

"Мы не знаем, какой будет ситуация. Конечно, мы рассматриваем разные сценарии развития событий. Но что отличает нас сейчас от многих других спортивных организаций или профессиональных лиг, так это то, что мы находимся в четырех с половиной месяцах от Игр", - сказал Бах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией, после чего во всем мире начали массово отменять или переносить на неопределенный срок спортивные мероприятия.

Однако МОК заявил, что подготовка к Играм продолжится в штатном режиме и призвал атлетов продолжать готовиться к соревнованиям в Японии. Из-за чего организация попала под критику со стороны ряда спортсменов.

Олимпийские игры в Токио в 2020 году запланированы на период с 24 июля по 9 августа.