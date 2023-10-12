МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії

В організації наголосили, що рішення російського Олімпійського комітету визнати "регіональні організації" на тимчасово окупованих територіях України є порушенням Олімпійської хартії.

"У зв'язку з вищевикладеним Виконавча рада МОК сьогодні ухвалила рішення про те, що діяльність Олімпійського комітету Росії призупиняється з негайним набранням чинності до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати жодного фінансування від олімпійського руху, уточнили в МОК.

При цьому в організації нагадали, що вона залишає за собою право прийняти рішення про участь окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році та зимових Олімпійських іграх у Мілані у 2026 році.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня росіяни включили до складу свого Олімпійського комітету "регіональні ради" на окупованих територіях.

Після цього Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету із закликом запровадити санкції проти російського Олімпійського комітету.