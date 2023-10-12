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МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России

Фото: МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международный олимпийский комитет решил приостановить деятельность Олимпийского комитета России на фоне скандального решения по "региональным спортивным организациям" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.

В организации подчеркнули, что решение российского Олимпийского комитета признать "региональные организации" на временно оккупированных территориях Украины является нарушением Олимпийской хартии. 

"В связи с вышеизложенным Исполнительный совет МОК сегодня принял решение о том, что деятельность Олимпийского комитета России приостанавливается с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении. 

Таким образом, Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать какое-либо финансирование от олимпийского движения, уточнили в МОК. 

При этом в организации напомнили, что она оставляет за собой право принять решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже в 2024 году и зимних Олимпийских играх в Милане в 2026 году.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе россияне включили в состав своего Олимпийского комитета "региональные советы" на оккупированных территориях. 

После этого Украина обратилась в Международный олимпийский комитет с призывом ввести санкции против российского Олимпийского комитета. 

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