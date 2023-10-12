МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России

В организации подчеркнули, что решение российского Олимпийского комитета признать "региональные организации" на временно оккупированных территориях Украины является нарушением Олимпийской хартии.

"В связи с вышеизложенным Исполнительный совет МОК сегодня принял решение о том, что деятельность Олимпийского комитета России приостанавливается с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении.

Таким образом, Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать какое-либо финансирование от олимпийского движения, уточнили в МОК.

При этом в организации напомнили, что она оставляет за собой право принять решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже в 2024 году и зимних Олимпийских играх в Милане в 2026 году.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе россияне включили в состав своего Олимпийского комитета "региональные советы" на оккупированных территориях.

После этого Украина обратилась в Международный олимпийский комитет с призывом ввести санкции против российского Олимпийского комитета.