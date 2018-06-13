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МОК приостановил финансирование IBU из-за коррупции и допинга

НовостиСпорт    13.06.2018 - 09:09
Фото: олимпийский флаг (olympic.org)
Фото: олимпийский флаг (olympic.org)

Организация требует проведения выборов президента и создания нового Кодекса этики

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил все прямые выплаты Международному союзу биатлонистов (IBU). Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

От спортивной организации требуют проведения выборы президента, которые запланированы на 5 и 10 сентября 2018 года, чтобы обеспечить стабильное управление в организации.

Для возобновления финансирования от союза также требуют пересмотра состава комиссии по этике IBU, проведения Институтом национальных анти-допинговых организаций (iNADO) аудита в организации, вступления в Независимую организацию антидопингового тестирования и предоставления отчета о мерах IBU, касающихся системы управления данными (LIMS) московской антидопинговой лаборатории.

Глава IBU Андерс Бессеберг временно отошел от дел в связи с расследованием по делу о коррупции. Ранее стало известно, что действующий президент не намерен выставлять кандидатуру на следующий срок. 

Напомним, кандидатами на выборах главы организации выдвинуты латвийка Байба Брока и швед Олле Далин, а президент федерации биатлона Украины может войти в исполком IBU.

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Теги публикации: коррупция, МОК, допинг, Биатлон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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