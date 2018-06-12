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Президент федерации биатлона Украины может войти в исполком IBU

НовостиСпорт    12.06.2018 - 12:50
Фото: Владимир Брынзак (noc-ukr.org)
Фото: Владимир Брынзак (noc-ukr.org)

Брынзак претендует на одно из шести мест

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак может войти в исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщает официальный сайт международной федерации биатлона, Брынзак является кандидатом на одно из шести мест в исполнительном комитете IBU.

Всего на шесть мест 18 претендентов. Кроме Брынзака кандидатами являются главы биатлонных федераций Германии, Италии, Чехии, Польши и США.

Также стали известны  два кандидата на пост нового президента IBU. Ими являются главы биатлонных федераций Латвии Байба Борка и Дании Олле Далин.

Ранее место в исполкоме также предлагали бывшему биатлонисту Уле-Айнару Бьорндалену. 

Напомним, в мае 2018 года Владимира Брынзака переизбрали на пост президента Федерации биатлона Украины.

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Теги публикации: кандидаты, Биатлон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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