Президент федерации биатлона Украины может войти в исполком IBU

Брынзак претендует на одно из шести мест

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак может войти в исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщает официальный сайт международной федерации биатлона, Брынзак является кандидатом на одно из шести мест в исполнительном комитете IBU.

Всего на шесть мест 18 претендентов. Кроме Брынзака кандидатами являются главы биатлонных федераций Германии, Италии, Чехии, Польши и США.

Также стали известны два кандидата на пост нового президента IBU. Ими являются главы биатлонных федераций Латвии Байба Борка и Дании Олле Далин.

Ранее место в исполкоме также предлагали бывшему биатлонисту Уле-Айнару Бьорндалену.

Напомним, в мае 2018 года Владимира Брынзака переизбрали на пост президента Федерации биатлона Украины.