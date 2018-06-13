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МОК призупинив фінансування IBU через корупцію і допінг

НовиниСпорт    13.06.2018 - 09:09
Фото: олімпійський прапор (olympic.org)
Фото: олімпійський прапор (olympic.org)

Організація вимагає проведення виборів президента і створення нового Кодексу етики

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) призупинив всі прямі виплати Міжнародному союзу біатлоністів (IBU). Про це повідомляється на офіційному сайті МОК.

Від спортивної організації вимагають проведення вибори президента, які заплановані на 5 і 10 вересня 2018 року, щоб забезпечити стабільне управління в організації.

Для відновлення фінансування від союзу також вимагають перегляду складу комісії з етики IBU, проведення Інститутом національних анти-допінгових організацій (iNADO) аудиту в організації, вступу в Незалежну організацію антидопінгового тестування і надання звітів про заходи IBU, що стосуються системи управління даними (LIMS) московської антидопінгової лабораторії.

Глава IBU Андерс Бессеберг тимчасово відійшов від справ у зв'язку з розслідуванням у справі про корупцію. Раніше стало відомо, що чинний президент не має наміру виставляти кандидатуру на наступний термін.

Нагадаємо, кандидатами на виборах глави організації висунуті латвійка Байба Брока і швед Олле Далін, а президент федерації біатлону України може увійти до виконкому IBU.

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Теги публікації: коррупция, МОК, допинг, Биатлон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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