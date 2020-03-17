МОК пока не намерен принимать радикальных решений по Олимпиаде-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на данный момент не планирует переносить Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении организации.

До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе МОК не видит необходимости принимать какие-либо радикальные решения. Также МОК призвал всех спортсменов продолжать подготовку к Играм в Токио-2020.

Также в релизе сообщается, что на данный момент разыграно 57% олимпийских квот, другие лицензии будут разыграны позже после совместных консультаций с международными федерациями.

Отметим, квалификационных соревнований на Олимпиаду находится под угрозой - турниры по всему миру отменяются из-за коронавируса.