МОК поки не має наміру вживати радикальних рішень щодо Олімпіади-2020

Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/tokyo2020)

Організація закликала спортсменів продовжити підготовку

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив, що на цей момент не планує переносити Олімпійські ігри 2020 року в Токіо через пандемію коронавірусної інфекції. Про це мовиться у заяві організації.

До початку Ігор залишається більше ніж чотири місяці, і на цьому етапі МОК не бачить необхідності ухвалювати будь-які радикальні рішення. Також МОК закликав всіх спортсменів продовжувати підготовку до Ігор в Токіо-2020.

Також в релізі повідомляється, що на цю мить розіграно 57% олімпійських квот, інші ліцензії будуть розіграні пізніше після спільних консультацій з міжнародними федераціями.

Зазначимо, кваліфікаційні змагання на Олімпіаду знаходиться під загрозою - турніри по всьому світу скасовуються через коронавірус.

Днями в Греції запалили Олімпійський вогонь. Церемонія через пандемію пройшла без глядачів. Передача олімпійського вогню в Афінах також пройде без глядачів. Олімпіада в Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.

Тим часом УЄФА оголосив про перенесення чемпіонату Європи-2020 на наступний рік.

Всесвітня організація охорони здоров'я 11 березня оголосила спалах нового коронавірусу COVID-19 пандемією. У світі заражені вже понад 187 тисяч осіб в 155 країнах, понад 7 тисяч померли.