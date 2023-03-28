МОК подготовил гибридный план допуска России к Олимпиаде-2024: кто сможет соревноваться

Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже могут запретить России выступать в командных видах спорта. Так тамошних атлетов накажут за полномасштабную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Международный олимпийский комитет разработал концепцию допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в условиях войны. Она не будет предусматривать полный запрет на участие РФ и Беларуси в Играх.

МОК рассмотрит целесообразность участия союзных стран в командных видах спорта. Скорее всего, функционеры будут рекомендовать профильным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу и футболу. В то же время атлеты из РФ и Беларуси могут рассчитывать на выступления в индивидуальных соревнованиях.

Верхушка олимпийского движения предложит допустить российских и белорусских спортсменов в турнир в статусе "нейтральных". В эту категорию якобы не попадут виновные в военных преступлениях, сторонники войны против Украины и кадровые военные. 28 марта исполком МОК обсудит условия возвращения РФ и Беларуси в международный спорт.

Ранее УЕФА собрался рассмотреть призыв группы депутатов Европарламента по дисквалификации Беларуси из отбора к Евро-2024. В отличие от России, белорусская сборная стартовала в квалификации перед континентальным первенством. Единственным ограничением для нее остается проведение домашних матчей на нейтральных полях.