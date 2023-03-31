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МОК перерозподілив медалі Олімпіади-2012: їх виграли росіянки з допінгом

Фото: Єлєна Лашманова виграла "золото" Олімпійських ігор із порушеннями (athleticsweekly.com)
Автор: Антон Федорців

Після анулювання результатів російських легкоатлеток Єлєни Лашманової та Натальї Антюх на Іграх 2012 року в Лондоні Міжнародний олімпійський комітет віддав їхні нагороди іншим спортсменкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обидві росіянки були викриті в порушенні антидопінгових під час повторної перевірки бази даних Московської антидопінгової лабораторії. Вони виграли золоті медалі Олімпіади в британській столиці.

"Золото" Лашманової у спортивній ходьбі на дистанції 20 кілометрів тепер відійшло до китаянки Цеян Шеньцзе. Доповнили подіум її співвітчизниці Хун Лю і Люй Сючжі. Росіянка вже двічі каралася 2-річною дискваліфікацією за вживання допінгу.

Натомість Антюх втратила нагороду найвищої проби в бігу на 400 метрів із бар'єрами. Олімпійською чемпіонкою постфактум стала американка Лашинда Демус. "Срібло" дісталося Зузані Гейновій (Чехія), а бронзова медаль – Калісі Спенсер із Ямайки.

Ще в квітні 2021 року Антюх визнали винною у порушенні антидопінгових за мотивами Доповіді Макларена. Тоді анулювали її результати з літа 2013 року до грудня 2015-го. Пізніше рамки розширили ще на рік назад.

Що таке Доповідь Макларена

Комплексне дослідження під керівництвом канадського професора права Річарда Макларена щодо системних зловживань із допінгом у російському спорті. Звіт складений у двох частинах і був опублікований у 2016 році.

Приводом для розслідування стали свідчення екс-очільника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. Він утік на Захід і став інформатором Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про багаторічні махінації в РФ.

Команда Макларена розкрила процес підміни "брудних" (позитивних) аналізів російських спортсменів на "чисті" в понад трьох десятках видів спорту. Переважно – на літніх Іграх-2012 і зимовій Олімпіаді-2014 в Сочі.

До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.

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