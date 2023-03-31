МОК перераспределил медали Олимпиады-2012: их выиграли россиянки с допингом

Обе россиянки были уличены в нарушении антидопинговых во время повторной проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Они выиграли золотую медаль Олимпиады в британской столице.

"Золото" Лашмановой в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров теперь отошло к китаянке Цеян Шэньцзе. Дополнили подиум ее соотечественницы Хун Лю и Люй Сючжи. Россиянка уже дважды была наказана 2-летней дисквалификацией из-за употребления допинга.

В свою очередь Антюх потерялу награду высшей пробы в беге на 400 метров с барьерами. Олимпийской чемпионкой постфактум стала американка Лашинда Демус. "Серебро" досталось Зузане Гейновой (Чехия), а бронзовая медаль – Калисе Спенсер из Ямайки.

Еще в апреле 2021 года Антюх был признан виновным в нарушении антидопинговых по мотивам Доклада Макларена. Тогда аннулировали ее результаты с лета 2013 до декабря 2015-го. Позже рамки расширили еще год назад.

Что такое Доклад Макларена

Комплексное исследование под руководством канадского профессора права Ричарда Макларена по поводу системных злоупотреблений с допингом в российском спорте. Отчет составлен в двух частях и был опубликован в 2016 году.

Поводом к расследованию стали показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он сбежал на Запад и стал осведомителем Всемирного антидопингового агентства (WADA) о многолетних махинациях в РФ.

Команда Макларена раскрыла процесс подмены "грязных" (положительных) анализов российских спортсменов на "чистые" в более чем трех десятках видов спорта. Преимущественно – на летних Играх-2012 и зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.