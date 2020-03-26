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У МОК озвучили передбачувані дати Олімпійських ігор в Токіо

Новини » Спорт     26.03.2020 - 15:36
У МОК озвучили передбачувані дати Олімпійських ігор в Токіо
Ілюстративне фото (olympic.org)

Один з варіантів - в період з липня по серпень 2021 року

Глава Координаційної комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з Олімпіади в Токіо Джон Коутс озвучив передбачувані дати Ігор, які будуть перенесені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на японську газету Yomiuri.

Олімпійські ігри повинні пройти протягом чотирьох тижнів між тенісними турнірами "Великого шолома" - Уімблдоном, який завершиться в середині липня, і Відкритим чемпіонатом США, запланованого на кінець серпня.

"Ми хочемо узгодити приблизні дати протягом чотирьох тижнів", - сказав Коутс.

Також розклад Ігор буде залежати від перетину з чемпіонатами світу з плавання (16 липня - 1 серпня 2021 роки) та легкої атлетики (6-15 серпня).

Як зазначає Reuters з посиланням на представника МОК, "Коутс запропонував свою точку зору, але водночас МОК опрацьовує цілу низку можливих варіантів".

Нагадаємо, раніше Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) висловила готовність перенести чемпіонат світу-2021 з легкої атлетики на 2022 рік, якщо це буде необхідно.

За рішенням МОК і прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, Олімпіада в Токіо, яка повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, перенесена на більш пізній термін через пандемію коронавірусу. Ігри, нова дата яких поки не затверджена, відбудуться не пізніше літа 2021 року.

Австралія та Канада відмовилися від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус Скасування Олімпіади-2020 не розглядається, - МОК
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