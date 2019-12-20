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МОК позбавив українського штангіста Торохтія золота Олімпіади-2012

Новини » Спорт     20.12.2019 - 09:25
МОК позбавив українського штангіста Торохтія золота Олімпіади-2012
Фото: Олексій Торохтій (noc-ukr.org)

Він зобов'язаний повернути медаль, диплом і значок

Міжнародний олімпійським комітет (МОК) позбавив українського важкоатлета Олексія Торохтія золотої нагороди Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Про це повідомляється на сайті організації.

Його результат анульований, а сам спортсмен зобов'язаний повернути отримані за перемогу олімпійські медаль, диплом і значок.

У грудні 2018 року Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) тимчасово відсторонила Торохтія від участі в змаганнях після проведеної МОК перевірки допінг-проб з Олімпіади-2012 року в Лондоні, де Торохтій став першим у ваговій категорії до 105 кг.

У зразку сечі спортсмена було виявлено заборонену речовину дегідрохлорметилтестостерон.

Нещодавно IWF дискваліфікувала Торохтія на 2 роки (з 18 грудня 2018 року по 17 грудня 2020 року).

Нагадаємо, канадська важкоатлетка Крістін Жирар була визнана чемпіонкою Олімпіади-2012. Спочатку канадка в категорії до 63 кг завоювала бронзу, але МОК позбавив росіянку Світлану Царукаеву срібної медалі через позитивну допінг-пробу, з цієї ж причини золотої медалі позбулася Майя Манеза з Казахастана.

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