МОК допустив атлетів Росії й Білорусі до Олімпіади-2024, втім є нюанс

Атлети з Росії та Білорусі матимуть змогу виступати лише в особистих стартах. Водночас команди не будуть допущені. Зокрема відбиратись вони будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти.

Як відзначає МОК, станом на 8 грудня лише 11 "нейтральних атлетів" виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024. 8 з вищезгаданих спортсменів - росіяни, інші - білоруси.

Національна символіка Росії й Білорусі буде заборонена, у тому ж числі гімн, прапор, чи інші атрибути.

Які обмеження діятимуть для росіян й білорусів:

змагатимуться як "індивідуальні нейтральні атлети";

змагатимуться лише в особистих стартах, команди не будуть допущені;

атлети, які підтримують війну - не допускатимуться до Олімпіади-2024. Це правило також поширюється й на персонал збірних.

Бойкот Олімпіади

Україна, зі свого боку, розглядає бойкот Олімпіади у разі, якщо туди допустять Росію та Білорусь. Як розповідав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту за умови, якщо МОК допустить спортсменів країни-терориста та її союзника до змагань.

При цьому президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримує допуск росіян та білорусів до Олімпіади.