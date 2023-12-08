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МОК допустив атлетів Росії й Білорусі до Олімпіади-2024, втім є нюанс

Фото: МОК допустив атлетів Росії й Білорусі до Олімпіади-2024, втім є нюанс (olympics.com)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів з Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОК.

Атлети з Росії та Білорусі матимуть змогу виступати лише в особистих стартах. Водночас команди не будуть допущені. Зокрема відбиратись вони будуть лише  через офіційні кваліфікаційні старти. 

 

Як відзначає МОК, станом на 8 грудня лише 11 "нейтральних атлетів" виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024. 8 з вищезгаданих спортсменів - росіяни, інші - білоруси. 

Національна символіка Росії й Білорусі буде заборонена, у тому ж числі гімн, прапор, чи інші атрибути. 

Які обмеження діятимуть для росіян й білорусів: 

  • змагатимуться як "індивідуальні нейтральні атлети"; 
  • змагатимуться лише в особистих стартах, команди не будуть допущені;
  • атлети, які підтримують війну - не допускатимуться до Олімпіади-2024. Це правило також поширюється й на персонал збірних. 

Бойкот Олімпіади

Україна, зі свого боку, розглядає бойкот Олімпіади у разі, якщо туди допустять Росію та Білорусь. Як розповідав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту за умови, якщо МОК допустить спортсменів країни-терориста та її союзника до змагань.

При цьому президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримує допуск росіян та білорусів до Олімпіади.

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