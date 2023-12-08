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МОК допустил атлетов России и Беларуси к Олимпиаде-2024, впрочем, есть нюанс

Фото: МОК допустил атлетов России и Беларуси к Олимпиаде-2024, впрочем, есть нюанс (olympics.com)
Автор: Сергей Пышкин

Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.

Атлеты из России и Беларуси смогут выступать только в личных стартах. В то же время команды не будут допущены. В частности отбираться они будут только через официальные квалификационные старты. 

Как отмечает МОК, по состоянию на 8 декабря только 11 "нейтральных атлетов" выполнили критерии допуска для участия в Олимпиаде-2024. 8 из вышеупомянутых спортсменов - россияне, остальные - белорусы. 

Национальная символика России и Беларуси будет запрещена, в том же числе гимн, флаг, или другие атрибуты. 

Какие ограничения будут действовать для россиян и белорусов: 

  • будут соревноваться как "индивидуальные нейтральные атлеты"; 
  • будут соревноваться только в личных стартах, команды не будут допущены;
  • атлеты, которые поддерживают войну - не будут допускаться к Олимпиаде-2024. Это правило также распространяется и на персонал сборных.

Бойкот Олимпиады

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады в случае, если туда допустят Россию и Беларусь. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту при условии, если МОК допустит спортсменов страны-террориста и ее союзника к соревнованиям.

При этом президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддерживает допуск россиян и белорусов к Олимпиаде.

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