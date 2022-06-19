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МОК не будет пересматривать отстранение российских спортсменов от турниров, - Бах

Фото: глава МОК Томас Бах (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не будет пересматривать свои рекомендации по отстранению российских спортсменов от соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МОК Томаса Баха на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште.

По его словам, международный спорт обеспокоен формированием нового мирового порядка из-за войны России против Украины.

"Мировой спорт - это об объединении и уважении правил, вот что отражают наши санкции и рекомендации, и я хочу поблагодарить FINA за следование этим рекомендациям. Время для их пересмотра или смягчения еще не пришло, но мы не должны забывать о том, как решать дилемму, которая возникла", - подчеркнул Бах.

Отметим, многие спортивные федерации по рекомендации МОК не допускают российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за войны против Украины.

Напомним, ранее Швейцария вообще призывала исключить Россию и Беларусь из Международного олимпийского комитета.

Также стало известно, что Россию и Беларусь отстранили от баскетбольного ЧМ-2023 и других соревнований.

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