Могутній слемданк першорічника "Шарлотта" шокував оборону "Атланти": момент дня в НБА

Дебютант сезону запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Атлантою". Він фінтами розхитав Метьюса, влетів до "фарби" та з-під Фернандо в силовій манері поклав згори.

Стараннями Міллера та інших "Шарлотт" відсвяткував перемогу на виїзді (115:114). "Горнетс" залишилися на 13-й сходинці Західної конференції НБА. Тим часом "Гокс" гарантували тут мінімум 10-те місце за підсумками регулярки.

Міллер ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 27 очок, зробив 3 підбирання і віддав 2 передачі. У складі "Атланти" найбільше пунктів здобув оборонець Богдан Богдановіч (19+1+8).

Хто такий Брендон Міллер

Уродженець Нешвілла, на студентському рівні виступав за Університет Алабами. На драфті НБА-2023 обраний "Шарлоттом" під другим номером.

Дебютував на рівні асоціації наприкінці жовтня. Персональний рекорд результативності оновив у лютому, набравши 35 очок проти "Індіани". Середні цифри в прем'єрному сезоні – 17.4 очок, 4.3 підбирання, 2.4 передачі та 0.9 перехоплень за 32.5 хвилини в грі.

Виріс у спортивній сім'ї. Батько грав в американський футбол у коледжі, а старший брат займався баскетболом. Взимку 2023-го потрапив у скандал зі смертельним використанням зброї його другом, але відбувся переляком.