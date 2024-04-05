Син Леброна визначився з участю в драфті НБА-2024: він пережив зупинку серця влітку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram юніора .

19-річний проспект візьме участь в драфті-2024. Водночас він підстрахувався на випадок невдачі можливістю приєднатися до іншого коледжу на наступний навчальний рік.

"Я мав рік із певними злетами та падіннями, але все це сприяло моєму зростанню як чоловіка, студента та спортсмена. Я прийняв рішення взяти участь у драфті НБА, зберігаючи право на навчання в коледжі, і також вийду на трансферний ринок NCAA", – написав Джеймс-молодший.

У нинішньому сезоні Національної асоціації студентського спорту (NCAA) оборонець провів 25 матчів. Його середні цифри в лавах "Троянс" – 4.8 очки, 2.8 підбирань і 2.1 асисти. Дебютував на рівні NCAA юніор на початку грудня.

Бронні Джеймс вступив до університету торік. Тоді баскетбольні оглядачі прогнозували, що його заберуть у першій десятці на драфті НБА-2024. Подальші кар'єрні перспективи Джеймса-молодшого стали сумнівними через зупинку серця на тренуванні "Троянс" у липні.