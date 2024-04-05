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Син Леброна визначився з участю в драфті НБА-2024: він пережив зупинку серця влітку

Лос-Анджелес, П'ятниця 05 квітня 2024 19:26
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Син Леброна визначився з участю в драфті НБА-2024: він пережив зупинку серця влітку Фото: Бронні Джеймс намагатиметься отримати місце в асоціації (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Універсальний оборонець Університету Південної Кароліни Бронні Джеймс виставив свою кандидатуру на цьогорічний драфт Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram юніора.

19-річний проспект візьме участь в драфті-2024. Водночас він підстрахувався на випадок невдачі можливістю приєднатися до іншого коледжу на наступний навчальний рік.

"Я мав рік із певними злетами та падіннями, але все це сприяло моєму зростанню як чоловіка, студента та спортсмена. Я прийняв рішення взяти участь у драфті НБА, зберігаючи право на навчання в коледжі, і також вийду на трансферний ринок NCAA", – написав Джеймс-молодший.

У нинішньому сезоні Національної асоціації студентського спорту (NCAA) оборонець провів 25 матчів. Його середні цифри в лавах "Троянс" – 4.8 очки, 2.8 підбирань і 2.1 асисти. Дебютував на рівні NCAA юніор на початку грудня.

Бронні Джеймс вступив до університету торік. Тоді баскетбольні оглядачі прогнозували, що його заберуть у першій десятці на драфті НБА-2024. Подальші кар'єрні перспективи Джеймса-молодшого стали сумнівними через зупинку серця на тренуванні "Троянс" у липні.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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