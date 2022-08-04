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Могут задействовать на севере Украины. В России замечены эшелоны с танками

Фото: в России замечены эшелоны с танками (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российское командование перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения, которые могут быть задействованы в отвлекающих маневрах на Сумском и Черниговском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Так, на станциях "Климов" и "Суземка" Брянской области идет прибытие эшелонов с танками Т-80 из Богучара . А на станцию "Сужу" и "Льгов-Киевский" прибывают эшелоны с танками со склада Балтийского флота.

"Количество сил и средств российских оккупационных войск у границы с Сумской и Черниговской областью недостаточно для открытия, скажем так, второго фронта. Но этот состав может быть опрокинут с целью активизации действий на границе, отвлекающих внимание ВСУ", - говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что на сегодня российские оккупационные войска не могут открывать второй фронт из-за недостатка ресурсов. Однако постоянная угроза наступления може сковывать силы украинских военных.

"На это и делается расчет, чтобы уменьшить контрнаступательный потенциал ВСУ. Отдельно хотелось бы отметить, что для этой цели будет использоваться ресурс не столько "родных" подразделений брянской и курской областей, а сборная солянка из Ельни, Богучар и Советска", - подчеркнули там.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил ключевые позиции украинских военных в Северной операционной зоне Киевской области.

Он отметил, что украинские войска укрепили позиции и создали комплексную систему огневого поражения противника.

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