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Враг не пройдет. Наев оценил подготовку обороны на Киевском направлении

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Киев, Четверг 04 августа 2022 12:46
Враг не пройдет. Наев оценил подготовку обороны на Киевском направлении Фото: Вооруженные силы Украины (zsu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил ключевые позиции украинских военных в Северной операционной зоне Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования объединенных сил ВСУ.

"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия", - заверил Наев.

Он отметил, что оборонные позиции ВСУ расположены именно в тех местах, где присутствует наибольшая вероятность наступления вражеских сил.

"Анализируя возможные вражеские действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков", - сообщил командующий Объединенными силами ВСУ.

По словам Наева, командование, которое обеспечивает оборону на этом участке местности, находится в постоянном сотрудничестве с подразделениями Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Все вместе они выполняют меры относительно предотвращения действий вражеских сил.

"Население, почувствовав на себе груз вражеской оккупации, полностью поддерживает Вооруженные силы Украины и другие военные формирования и правоохранительные органы. Уверен, что враг по этому направлению больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальной", - добавил он.

Напомним, по данным Генштаба, на сегодня нет признаков того, чтобы войска России и Беларуси готовились к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.

Однако в МВД предупреждали о возможных провокациях со стороны Беларуси. Речь идет о переброске в Украину диверсионно-разведывательных групп.

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Вооруженные силы Украины Киевская область Беларусь
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