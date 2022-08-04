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Можуть задіяти на півночі України. У Росії помічені ешелони з танками

Фото: у Росії помічені ешелони з танками (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російське командування перекидає в Брянську і Курську області підрозділи, які можуть бути задіяні у відволікаючих маневрах на Сумському і Чернігівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Так, на станціях "Клімов" і "Суземка" Брянської області йде прибуття ешелонів з танками Т-80 з Богучара . А на станцію "Суджу" і "Льгов-Київський" прибувають ешелони з танками зі складу Балтійського флоту.

"Кількість сил і засобів російських окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття, скажімо так, другого фронту. Але цей склад може бути перекинутий з метою активізації дій на кордоні, що відволікають увагу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що на сьогодні російські окупаційні війська не можуть відкривати другий фронт через нестачу ресурсів. Однак постійна загроза наступу може сковувати сили українських військових.

"На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ. Окремо хотілося б відзначити, що для цієї мети буде використовуватися ресурс не стільки "рідних" підрозділів Брянської та Курської областей, а збірна солянка з Єльні, Богучар і Совєтська", - підкреслили там.

Нагадаємо, командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив ключові позиції українських військових у Північній операційній зоні Київська область.

Він зазначив, що українські війська зміцнили позиції і створили комплексну систему вогневого ураження противника.

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