"Могут выиграть": Пентагон о перспективах Украины в войне с Россией

Министерство обороны США считают, что Украина может выиграть войну против России. В Пентагоне отметили, что украинцы это уже доказали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Пентагона Джона Кирби.

По его словам, доказательства победы Украины в войне с Россией можно увидеть в результатах, которые демонстрируют украинские силы каждый день. "Абсолютно они могут выиграть", - повторил представитель Пентагона.

"Конечно, они (украинцы - ред.) могут победить", - сказал Кирби.

Напомним, ранее генерал армии США Марк Милли заявил, что война Украины с Россией может затянуться на долгие годы.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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