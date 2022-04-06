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"Можуть виграти": Пентагон про перспективи України у війні з Росією

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Вашингтон, Середа 06 квітня 2022 22:13
"Можуть виграти": Пентагон про перспективи України у війні з Росією Фото: прессекретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони США вважають, що Україна може виграти війну проти Росії. У Пентагоні зазначили, що Україна це вже довели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

"Звичайно, вони (українці - ред.) можуть перемогти", - сказав Кірбі.

За його словами, докази перемоги України у війні з Росією можна побачити в результатах, які демонструють українські сили щодня. "Абсолютно вони можуть виграти", - повторив представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше генерал армії США Марк Міллі заявив, що війна України з Росією може затягнутися на довгі роки.

Війна Росії проти України триває 42-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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