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Не могут войти в офис. У сотрудников Facebook не работают е-пропуска, - NYT

Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Facebook не могут попасть в офис компании. Им это необходимо, чтобы оценить масштабы сбоя социальной сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналистки издания The New York Times.

По словам журналистки NYT, сотрудники IT-гиганта не могут попасть в офис компании из-за того, что у них не работают электронные пропуска.

"Только что разговаривала по телефону с человеком, который работает в Facebook, и который рассказал, что сегодня утром сотрудники не могут войти в офис, чтобы оценить масштабы отключения, потому что их пропуска для дверей не работают", - пишет журналистка.

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