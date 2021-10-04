Не могут войти в офис. У сотрудников Facebook не работают е-пропуска, - NYT

Сотрудники Facebook не могут попасть в офис компании. Им это необходимо, чтобы оценить масштабы сбоя социальной сети.

По словам журналистки NYT, сотрудники IT-гиганта не могут попасть в офис компании из-за того, что у них не работают электронные пропуска.

"Только что разговаривала по телефону с человеком, который работает в Facebook, и который рассказал, что сегодня утром сотрудники не могут войти в офис, чтобы оценить масштабы отключения, потому что их пропуска для дверей не работают", - пишет журналистка.