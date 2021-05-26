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Могут ли в Украине посадить за комментарий в соцсетях: ответ Киберполиции

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Глава департамента киберполиции Александр Гринчак оценил возможность уголовной ответственности за комментарий в соцсетях. В Украине ее пока нет.

Об этом он рассказал в интервью для РБК-Украина.

Также он отметил, что в СБУ есть свой отдел по терроризму, которому передают информацию, если видят какой-то призыв, связанный с терроризмом.

"Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - рассказал он.

Он также сообщил,что если человек в Facebook "удивит" сообщением о плане осуществить террористический акт, то его слова уже несут весомые последствия и есть состав преступления. Facebook тоже за этим следит и на это реагирует, отметил он.

Напомним, ранее украинский посол рассказала, что Украина намерена присоединиться к ежегодным учениям Cyber Flag. Так украинская сторона углубит сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросах противодействия кибернападениям.

Отметим, в Украине разоблачили хакера, который пытался похитить персональные данные сотрудников Службы безопасности Украины. Он действовал по заказу спецслужб Российской Федерации.

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