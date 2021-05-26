Чи можуть в Україні посадити за коментар у соцмережах: відповідь Кіберполіції

Голова Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак оцінив можливість кримінальної відповідальності за коментар у соцмережах. В Україні її поки немає.

Про це він розповів в інтерв'ю для РБК-Україна .

Також він зазначив, що в СБУ є свій відділ з тероризму, якому передають інформацію, якщо бачать якийсь заклик, пов'язаний з тероризмом.

"Якщо це просто перепост або коментар, то кримінальної відповідальності немає", - розповів він.

Він також повідомив, що якщо людина в Facebook "здивує" повідомленням про план здійснити терористичний акт, то його слова вже несуть вагомі наслідки і є склад злочину. Facebook теж за цим стежить і на це реагує, зазначив він.