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Могут ли "старые" политики вернуть себе власть: оценка экспертов

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Социологи по-разному оценивают шансы "старых" политиков вновь вернуть себе власть. Однако, они не дают категоричных прогнозов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти".

Все будет определяться тем, кто составит им конкуренцию и какие еще кандидаты будут в избирательном бюллетене.

"Во время президентства Петра Порошенко, когда его рейтинг снижался, подросли рейтинги Юлии Тимошенко. Многие говорили, что после ее поражения в 2014 году у нее не будет шансов отыграть эту разницу. Но ей все же удалось и в какой-то момент она даже сумела обойти Порошенко. Если бы не Зеленский, у Тимошенко были очень реальные шансы победить в президентской кампании", - считает заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Похожая тенденция сейчас наблюдается в рейтингах Порошенко. Из январских опросов КМИС и Центра Разумкова следует, что отрыв между пятым президентом и шестым сократился до 2-3 процентных пунктов, отметил социолог.

Но если на большой политической арене появится новый кандидат, это может изменить расстановку сил.

Напомним, эксперты сказали, каких политиков украинцы хотят видеть у власти.

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