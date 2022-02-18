RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чи можуть "старі" політики повернути собі владу: оцінка експертів

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Соціологи по-різному оцінюють шанси "старих" політиків знову повернути собі владу. Однак, вони не дають категоричних прогнозів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі".

Все буде визначатися тим, хто складе їм конкуренцію і які ще кандидати будуть у виборчому бюлетені.

"Під час президентства Петра Порошенка, коли його рейтинг знижувався, підросли рейтинги Юлії Тимошенко. Багато хто говорив, що після її поразки в 2014 році у неї не буде шансів відіграти цю різницю. Але їй все ж вдалося і в якийсь момент вона навіть зуміла обійти Порошенка. Якби не Зеленський, у Тимошенко були дуже реальні шанси перемогти в президентській кампанії", - вважає заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

Схожа тенденція зараз спостерігається в рейтингах Порошенка. З січневих опитувань КМІС і Центру Разумкова випливає, що відрив між п'ятим президентом і шостим скоротився до 2-3 процентних пунктів, зазначив соціолог.

Але якщо на великій політичній арені з'явиться новий кандидат, це може змінити розстановку сил.

Нагадаємо, експерти сказали, яких політиків українці хочуть бачити при владі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори