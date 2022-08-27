Могут ли в России объявить всеобщую мобилизацию: ответ ГУР

"Мы не исключаем, что в любой момент может быть объявлена общая мобилизация. Но нет оснований проводить всеобщую мобилизацию, если не объявлена война. А какая война, если они проводят специальную военную операцию? Тогда им надо говорить, что они не достигли успеха или придумывать какие-то другие причины для того, чтобы объявить войну и всеобщую мобилизацию", - сказал Скибицкий.

В то же время представитель ГУР МО отметил, что Россия может сделать это очень быстро, потому что та же самая Госдума под полным контролем Путина, и любой закон или решения принимаются чуть ли не единогласно, быстро, без лишних проволочек.

"Информации о том, что всеобщая мобилизация будет введена в ближайшее время пока нет", - добавил он.