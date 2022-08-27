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Могут ли в России объявить всеобщую мобилизацию: ответ ГУР

Фото: всеобщая мобилизация в России возможна в любой момент (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Россия пока использует скрытую мобилизацию. Но решение о всеобщей мобилизации может будет принято достаточно быстро.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Мы не исключаем, что в любой момент может быть объявлена общая мобилизация. Но нет оснований проводить всеобщую мобилизацию, если не объявлена война. А какая война, если они проводят специальную военную операцию? Тогда им надо говорить, что они не достигли успеха или придумывать какие-то другие причины для того, чтобы объявить войну и всеобщую мобилизацию", - сказал Скибицкий.

В то же время представитель ГУР МО отметил, что Россия может сделать это очень быстро, потому что та же самая Госдума под полным контролем Путина, и любой закон или решения принимаются чуть ли не единогласно, быстро, без лишних проволочек.

"Информации о том, что всеобщая мобилизация будет введена в ближайшее время пока нет", - добавил он.

Напомним, представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия стянула войска на юг с целью дальнейшего наступления вглубь территории Украины.

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Министерство обороны Украины