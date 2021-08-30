Не могут приступить к тушению: в Киеве дерево упало на электролинию и загорелось

На проспекте Правды, 66, в результате непогоды, которая сейчас накрыла Киев , дерево упало на электропередачи и загорелося. Пожарные не могут приступить к тушению.

"Там в результате попадания молнии дерево упало на провода, в результате чего вспыхнул пожар. Отряды ГСЧС уже там, но приступить к тушению мы не можем, потому что есть угроза для спасателей. Ждем, когда отключат электричество", - заявила Водолага.

Также пресс-секретарь ГСЧС добавила, что кафе "Хутор Виноградный", которое расположено рядом с местом пожара - не пострадало.

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