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Не могут приступить к тушению: в Киеве дерево упало на электролинию и загорелось

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 21:25
Не могут приступить к тушению: в Киеве дерево упало на электролинию и загорелось Фото: в Киеве дерево упало на электропередаче и загорелось (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На проспекте Правды, 66, в результате непогоды, которая сейчас накрыла Киев, дерево упало на электропередачи и загорелося. Пожарные не могут приступить к тушению.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии РБК-Украина.

"Там в результате попадания молнии дерево упало на провода, в результате чего вспыхнул пожар. Отряды ГСЧС уже там, но приступить к тушению мы не можем, потому что есть угроза для спасателей. Ждем, когда отключат электричество", - заявила Водолага.

Также пресс-секретарь ГСЧС добавила, что кафе "Хутор Виноградный", которое расположено рядом с местом пожара - не пострадало.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика, 18+.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о непогоде в Киеве и последствиях к которым она привела.

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