Киев снова накрыла гроза: видео последствий непогоды

В понедельник вечером, 30 августа, Киев накрыла сильная гроза. Улицы столицы снова оказались в воде.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Погодные условия в столице значительно ухудшились. Сейчас в Киеве гремит гром, и сверкают молнии.

На дорогах столицы образовались потоки воды. Некоторые киевляне, чтобы перейти дорогу, снимают обувь, потому что уровень воды местами выше щиколоток.

Сообщений о подтоплении станций метро или других столичных объектов пока не поступало.

Кияни босоніж переходять дороги Posted by Дмитро Левицький on Monday, August 30, 2021

Кроме того, на Виноградаре молния попала в небольшое здание, в результате чего начался пожар.

Злива в Києві Posted by Дмитро Левицький on Monday, August 30, 2021

Злива в Києві Posted by Дмитро Левицький on Monday, August 30, 2021

Также в районе Львовской площади на проезжую часть упало дерево.