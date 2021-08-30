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Киев снова накрыла гроза: видео последствий непогоды

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Понедельник 30 августа 2021 20:50
Киев снова накрыла гроза: видео последствий непогоды Фото: Киев накрыла гроза (РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 30 августа, Киев накрыла сильная гроза. Улицы столицы снова оказались в воде.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Погодные условия в столице значительно ухудшились. Сейчас в Киеве гремит гром, и сверкают молнии.

На дорогах столицы образовались потоки воды. Некоторые киевляне, чтобы перейти дорогу, снимают обувь, потому что уровень воды местами выше щиколоток.

Сообщений о подтоплении станций метро или других столичных объектов пока не поступало.

Кияни босоніж переходять дороги

Posted by Дмитро Левицький on Monday, August 30, 2021

Кроме того, на Виноградаре молния попала в небольшое здание, в результате чего начался пожар.

Злива в Києві

Posted by Дмитро Левицький on Monday, August 30, 2021

Злива в Києві

Posted by Дмитро Левицький on Monday, August 30, 2021

Также в районе Львовской площади на проезжую часть упало дерево.

Отметим, что сегодня синоптики сообщали, что непогода в Киеве продержится и ночью 31 августа.

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