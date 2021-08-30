Киев снова накрыла гроза: видео последствий непогоды
В понедельник вечером, 30 августа, Киев накрыла сильная гроза. Улицы столицы снова оказались в воде.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Погодные условия в столице значительно ухудшились. Сейчас в Киеве гремит гром, и сверкают молнии.
На дорогах столицы образовались потоки воды. Некоторые киевляне, чтобы перейти дорогу, снимают обувь, потому что уровень воды местами выше щиколоток.
Сообщений о подтоплении станций метро или других столичных объектов пока не поступало.
Кияни босоніж переходять дорогиPosted by Дмитро Левицький on Monday, August 30, 2021
Кроме того, на Виноградаре молния попала в небольшое здание, в результате чего начался пожар.
Также в районе Львовской площади на проезжую часть упало дерево.
Отметим, что сегодня синоптики сообщали, что непогода в Киеве продержится и ночью 31 августа.