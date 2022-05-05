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Могут перепутать цели. В Европе считают, что война в Украине угрожает безопасности самолетов

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Европа, Четверг 05 мая 2022 19:52
Могут перепутать цели. В Европе считают, что война в Украине угрожает безопасности самолетов Фото: аэропорт (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило о росте риска для авиаперевозок в связи с конфликтом в Украине, включая вероятность случайных ударов по гражданским самолетам и кибератаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EASA.

"Как показывает пример предыдущих войн, в зонах боевых действий нетрудно перепутать цели. Этот риск присущ всем сторонам конфликта. Если добавить к этому вероятность глушения навигационных приборов или средств идентификации воздушных судов, то нетрудно представить вероятность ракетной атаки на мирный самолет", - говорится в официальном заявлении EASA.

В отчете EASA говорится также о новых рисках, связанных с активизацией военных операций вблизи гражданских аэропортов.

"Военные беспилотники и самолеты, задействованные в зоне конфликта, могут случайно зайти в воздушное пространство, которое используется гражданской авиацией", - говорится в заявлении агентства.

Напомним, 17 июля 2014 года, катастрофа рейса МН17 над оккупированным Донбассом вывела конфликт на востоке Украины на первые полосы всех мировых СМИ.

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