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Можуть переплутати цілі. У Європі вважають, що війна в Україні загрожує безпеці літаків

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Європа, Четвер 05 травня 2022 19:52
Можуть переплутати цілі. У Європі вважають, що війна в Україні загрожує безпеці літаків Фото: аеропорт (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) попередило про зростання ризику для авіаперевезень у зв'язку з конфліктом в Україні, включаючи ймовірність випадкових ударів по цивільних літаках та кібератаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EASA.

"Як показує приклад попередніх воєн, у зонах бойових дій неважко переплутати цілі. Цей ризик притаманний усім сторонам конфлікту. Якщо додати до цього ймовірність глушення навігаційних приладів або засобів ідентифікації повітряних суден, то неважко уявити ймовірність ракетної атаки на мирний літак", - йдеться в офіційній заяві EASA.

У звіті EASA йдеться також про нові ризики, пов'язані з активізацією військових операцій поблизу цивільних аеропортів.

"Військові безпілотники та літаки, задіяні в зоні конфлікту, можуть випадково зайти в повітряний простір, який використовується цивільною авіацією", - йдеться у заяві агентства.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року, катастрофа рейсу МН17 над окупованим Донбасом вивела конфлікт на сході України на перші шпальти всіх світових ЗМІ.

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