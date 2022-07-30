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Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев: в СНБО объяснили

Фото: оккупанты не могут прослушивать разговоры украинцев (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты не могут прослушивать телефонные разговоры в сетях украинских операторов. Однако с сетями РФ такая опасность существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Отмечается, что украинские операторы надежно защищены от врага, а доступ к внутренним сетям закрыт. Телефонные разговоры украинцев зашифрованы, поэтому прослушать их невозможно.

Однако ситуация на временно оккупированных территориях, где оккупанты отключили украинскую связь, совсем другая. Российские операторы предоставляют спецслужбам доступ к сетям. Поэтому пользоваться российским связью опасно.

В СНБО дали несколько советов для украинцев, которые находятся на оккупированных территориях:

  • избегайте тем, которые могут нанести вред вам, вашим близким и украинской армии;
  • не обсуждайте мест дислокации или движения оккупационных войск, оккупационной власти и тому подобное;
  • всегда используйте VPN-сервисы для выхода в интернет.

Напомним, украинцев предупредили о фейках в Viber о прослушивании телефонов СБУ.

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