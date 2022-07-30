Могут ли оккупанты прослушивать телефоны украинцев: в СНБО объяснили

Российские оккупанты не могут прослушивать телефонные разговоры в сетях украинских операторов. Однако с сетями РФ такая опасность существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram .

Отмечается, что украинские операторы надежно защищены от врага, а доступ к внутренним сетям закрыт. Телефонные разговоры украинцев зашифрованы, поэтому прослушать их невозможно.

Однако ситуация на временно оккупированных территориях, где оккупанты отключили украинскую связь, совсем другая. Российские операторы предоставляют спецслужбам доступ к сетям. Поэтому пользоваться российским связью опасно.

В СНБО дали несколько советов для украинцев, которые находятся на оккупированных территориях: