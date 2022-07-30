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Чи можуть окупанти прослуховувати телефони українців: у РНБО пояснили

Фото: окупанти не можуть прослуховувати розмови українців (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти не можуть прослуховувати телефонні розмови у мережах українських операторів. Проте з мережами РФ така небезпека існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

Зазначається, що українські оператори надійно захищені від ворога, а доступ до внутрішніх мереж закритий. Телефонні розмови українців зашифровані, тому прослухати їх неможливо.

Проте ситуація на тимчасово окупованих територіях, де окупанти відключили український зв’язок, зовсім інша. Російські оператори надають спецслужбам доступ до мереж. Тому користуватися російським зв'язком небезпечно.

У РНБО дали декілька порад для українців, які перебувають на окупованих територіях:

  • уникайте тем, які можуть завдати шкоди вам, вашим близьким та українській армії;
  • не обговорюйте місць дислокації чи руху окупаційних військ, окупаційної влади тощо;
  • завжди використовуйте VPN-сервіси для виходу в інтернет.

Нагадаємо, українців попередили про фейки у Viber про прослуховування телефонів СБУ.

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