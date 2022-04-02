ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Могут делать прописку в Ростове: Зеленский сделал коллаборантам последнее предупреждение

Новина українською →
Киев, Суббота 02 апреля 2022 01:26
Могут делать прописку в Ростове: Зеленский сделал коллаборантам последнее предупреждение Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В южных областях оккупанты назначают гаулейтеров, которые угрожают законным органам власти. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил коллаборантов об ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Президент сделал последнее предупреждение и пообещал большие проблемы тем, кто сотрудничает с оккупантами.

"В южных областях оккупанты назначают каких-то гаулейтеров, каких-то временных руководителей, которые угрожают работникам предприятий, органам власти, чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначенцами. Ответственность за коллаборацию неизбежна. Каждый, кто пошел в гаулейтеры, может делать себе прописку где-то в Ростове. За сотрудничество с оккупантами будут большие проблемы. Это последнее предупреждение", - заявил Зеленский.

Напомним, 3 марта Верховная рада приняла закон об уголовной деятельности для коллаборантов.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой