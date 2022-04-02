Могут делать прописку в Ростове: Зеленский сделал коллаборантам последнее предупреждение

В южных областях оккупанты назначают гаулейтеров, которые угрожают законным органам власти. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил коллаборантов об ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"В южных областях оккупанты назначают каких-то гаулейтеров, каких-то временных руководителей, которые угрожают работникам предприятий, органам власти, чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначенцами. Ответственность за коллаборацию неизбежна. Каждый, кто пошел в гаулейтеры, может делать себе прописку где-то в Ростове. За сотрудничество с оккупантами будут большие проблемы. Это последнее предупреждение", - заявил Зеленский.

Президент сделал последнее предупреждение и пообещал большие проблемы тем, кто сотрудничает с оккупантами.

Напомним, 3 марта Верховная рада приняла закон об уголовной деятельности для коллаборантов.

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