Могли зробити більше. Трасс закликала Британію передати Україні винищувачі

Під час виступу у Платі громад, Трасс закликала парламентарів не зволікати з військовою допомогою Україні.

"Ми були самовдоволені свободою та демократією після холодної війни. Нам сказали, що це кінець історії, що свобода та демократія гарантовані, і що ми можемо продовжувати жити своїм життям, не турбуючись про те, що може статися", - заявила Трасс.

Колишня прем'єрка заявила, що Британія повинна зробити усе можливе, аби Україна якнайшвидше виграла війну, зокрема передати українським воїнам винищувачі.

На думку Трасс, російський диктатор Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення через те, що не вірив у протидію з боку Заходу.