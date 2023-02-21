UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Могли зробити більше. Трасс закликала Британію передати Україні винищувачі

Фото: Ліз Трасс, колишній прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс вважає, що її країна могла зробити більше для того, аби протистояти Росії ще до її вторгнення на територію України. Закликала передати ЗСУ винищувачі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Під час виступу у Платі громад, Трасс закликала парламентарів не зволікати з військовою допомогою Україні.

"Ми були самовдоволені свободою та демократією після холодної війни. Нам сказали, що це кінець історії, що свобода та демократія гарантовані, і що ми можемо продовжувати жити своїм життям, не турбуючись про те, що може статися", - заявила Трасс.

Колишня прем'єрка заявила, що Британія повинна зробити усе можливе, аби Україна якнайшвидше виграла війну, зокрема передати українським воїнам винищувачі.

На думку Трасс, російський диктатор Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення через те, що не вірив у протидію з боку Заходу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, Італія поки не порушувала питання щодо передачі Україні винищувачів. Водночас такий крок малоймовірний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВеликобританія