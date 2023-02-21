Могли сделать больше. Трасс призвала Британию передать Украине истребители

Во время выступления в Плате общин Трасс призвала парламентариев не медлить с военной помощью Украине.

"Мы были самодоволены свободой и демократией после холодной войны. Нам сказали, что это конец истории, что свобода и демократия гарантированы, и что мы можем продолжать жить своей жизнью, не беспокоясь о том, что может произойти", - заявила Трасс.

Бывший премьер заявила, что Британия должна сделать все возможное, чтобы Украина как можно быстрее выиграла войну, в частности, передать украинским воинам истребители.

По мнению Трасс, российский диктатор Владимир Путин принял решение о вторжении из-за того, что не верил в противодействие со стороны Запада.