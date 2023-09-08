UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Могли вибухнути цистерни з метаном. З'явились подробиці обстрілу Запоріжжя

Фото: обстріл Запоріжжя 8 вересня міг спровокувати вибух цистерн з метаном (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Запоріжжя у п'ятницю, 8 вересня, могли вибухнути цистерни з метаном. Але рятувальники попередили НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Так, о 6:20 російська армія завдала черговий ракетний удар по одному з районів Запоріжжя. Внаслідок чого, за даними рятувальників, виникло два осередки пожежі: перший - в адміністративній двоповерховій будівлі, другий - в газовому модулі поблизу. 

"Завдяки правильно обраному вирішальному напрямку та оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном, що розташовувалися поруч з газовим модулем", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Запоріжжя

У ніч на 8 вересня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Поранення отримала одна людина.

Російські війська третій день поспіль обстрілюють Запоріжжя та район. Так, 6 вересня, окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя, внаслідок чого поранення отримали два працівники підприємства.

7 вересня загарбники обстріляли Запорізький район із балістики. Почалася пожежа в одному з об'єктів цивільної інфраструктури, яка отримала руйнування, обійшлося без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя