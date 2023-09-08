Могли взорваться цистерны с метаном. Появились подробности обстрела Запорожья

Так, в 6:20 российская армия нанесла очередной ракетный удар по одному из районов Запорожья. В результате чего, по данным спасателей, возникли два очага пожара: первый - в административном двухэтажном здании, второй - в газовом модуле поблизости.

"Благодаря правильно выбранному решающему направлению и оперативным действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном, которые располагались рядом с газовым модулем", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

В ночь на 8 сентября оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Ранения получил один человек.

Российские войска третий день подряд обстреливают Запорожье и район. Так, 6 сентября, оккупанты обстреляли один из районов Запорожья, в результате чего ранения получили два работника предприятия.

7 сентября захватчики обстреляли Запорожский район из баллистики. Начался пожар в одном из объектов гражданской инфраструктуры, получившем разрушения, обошлось без пострадавших.