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Могли взорваться цистерны с метаном. Появились подробности обстрела Запорожья

Фото: обстрел Запорожья 8 сентября мог спровоцировать взрыв цистерн с метаном (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Запорожья в пятницу, 8 сентября, могли взорваться цистерны с метаном. Но спасатели предупредили ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Так, в 6:20 российская армия нанесла очередной ракетный удар по одному из районов Запорожья. В результате чего, по данным спасателей, возникли два очага пожара: первый - в административном двухэтажном здании, второй - в газовом модуле поблизости.

"Благодаря правильно выбранному решающему направлению и оперативным действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном, которые располагались рядом с газовым модулем", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

В ночь на 8 сентября оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Ранения получил один человек.

Российские войска третий день подряд обстреливают Запорожье и район. Так, 6 сентября, оккупанты обстреляли один из районов Запорожья, в результате чего ранения получили два работника предприятия.

7 сентября захватчики обстреляли Запорожский район из баллистики. Начался пожар в одном из объектов гражданской инфраструктуры, получившем разрушения, обошлось без пострадавших.

 

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Запорожье