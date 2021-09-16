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Могли быть бомбы времен войны. Названа возможная причина взрыва в Карпатах

Автор: Мария Кучерявец

Спасатели назвали возможную причину взрыва в Карпатах во время разжигания костра. В ГСЧС связывают инцидент со взрывчатками, которые могли находиться на месте происшествия еще со времен войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области.

"Инцидент произошел на месте прохождения линии боевых действий "Брусиловский прорыв" (времена Первой мировой войны), а также месте линии обороны "Арпада" (времен Второй мировой войны). Из-за чего на месте происшествия возможны нахождения взрывоопасных предметов", - резюмировали в ГСЧС.

Напомним, вчера вечером на полонине "Под Берды" вблизи с. Вороненка туристы разжигали костер, во время чего произошел взрыв неустановленного происхождения.

В результате погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 человек получил контузию.

Сегодня утром травмированных лиц транспортировано к подножию горы, передано медицинским работникам и госпитализировано.

Для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.

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