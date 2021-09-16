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В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра: погибли два человека

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Вороненка, Четверг 16 сентября 2021 08:07
В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра: погибли два человека Фото: в Карпатах произошел взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вчера вечером на полонине "Под Берды" вблизи с. Вороненка отдыхали 12 туристов, из них двое - дети.

Они разжигали костер, во время чего произошел взрыв неустановленного происхождения. В результате погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 человек получил контузию.

Сегодня утром травмированных транспортировали к подножию горы, передали медицинским работникам и госпитализировали.

Для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.

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