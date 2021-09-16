Могли бути бомби часів війни. Названа можлива причина вибуху в Карпатах

"Інцидент відбувся на місці проходження лінії бойових дій "Брусилівський прорив" (часи Першої світової війни), а також місці лінії оборони "Арпада" (часів Другої світової війни). Через що на місці події можливі знаходження вибухонебезпечних предметів", - резюмували в ДСНС.

Нагадаємо, вчора ввечері на полонині "Під Берди" поблизу с. Вороненка туристи розпалювали багаття, під час чого стався вибух невстановленого походження.

Внаслідок чого загинули 2 особи, 3 особи травмовано та 1 особа отримала контузію.

Сьогодні зранку травмованих осіб транспортовано до підніжжя гори, передано медичним працівникам та госпіталізовано.

Для пошуку та транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.