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Могильник чемпіонських перегонів УПЛ виграв нагороди гравцю і тренеру туру

Фото: Віктор Скрипник переграв "Дніпро-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 28-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Обидва призи дісталися представникам полтавської "Ворскли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Півзахисник "зелено-білих" Ібрахім Кане – футболіст 28-го туру в Прем'єр-лізі. Малієць оформив переможний м'яч полтавців у виїзному протистоянні з "Дніпром-1".

Хавбек відзначився під завісу першої половини зустрічі. Кане в контратаці "Ворскли" правим флангом обігрався з Пердутою і влучним ударом із кута штрафного майданчика поцілив у дальній кут. "Спортклубівці" відігратися так і не змогли, тож відпустили "Шахтар" нагорі турнірної таблиці на 5 очок за два тури до кінця сезону.

Натомість керманич "Ворскли" Віктор Скрипник став найкращим тренером туру. Його підопічні сенсаційно втрутилися в чемпіонські перегони та посприяли "гірникам". Для полтавців перемога над "Дніпром-1" стала третьою поспіль у чемпіонаті. "Зелено-білі" закріпилися на 6-й сходинці.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

До слова, раніше "Шахтар" у Києві розгромив "Зорю" і зміцнив лідерство в Прем'єр-лізі.

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ВорсклаУПЛЧемпионат УкраиныВиктор Скрипник