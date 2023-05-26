Могильщик чемпионской гонки УПЛ выиграл награды игроку и тренеру тура

Полузащитник "зелено-белых" Ибрахим Кане – футболист 28-го тура в Премьер-лиге. Малиец оформил победный мяч полтавчан в выездном противостоянии с "Днепром-1".

Хавбек отличился под занавес первой половины встречи. Кане в контратаке "Ворсклы" правым флангом обыгрался с Пердутой и точным ударом с угла штрафной попал в дальний угол. "Спортклубовцы" отыграться так и не смогли, поэтому отпустили "Шахтер" наверху турнирной таблицы на 5 очков за два тура до конца сезона.

В свою очередь наставник "Ворсклы" Виктор Скрипник стал лучшим тренером тура. Его подопечные сенсационно вмешались в чемпионскую гонку и посодействовали "горнякам". Для полтавчан победа над "Днепром-1" стала третьей подряд в чемпионате. "Зелено-белые" закрепились на 6-й строчке.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги традиционно определил Экспертный совет. В него вошли именитые отечественные футболисты и тренеры – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.